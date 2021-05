Rector Elke Oegema vertrekt bij IVO Deurne

Met veel plezier op de rijdende trein in Ge­mert-Ba­kel gestapt

25 mei GEMERT-BAKEL - De een is jong, groeide op in De Rips en is in de politiek relatief weinig ervaren. De ander is een oude rot in het vak, komt als Schijndelnaar van buiten en heeft net Abraham gezien. De overeenkomsten? Ze zijn beiden lid van het CDA en sinds kort wethouder in Gemert-Bakel: Willeke van Zeeland (32) en de 50-jarige Bart Claassen.