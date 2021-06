Regionale toneelspelers verlangen weer naar de planken: ‘We zijn wel uitgezoomd’

Yvonne gaat in vier dagen een dikke 140 kilometer rennen voor Het Vergeten Kind

10:03 AARLE-RIXTEL - In vier dagen twee keer een halve marathon, een keer een afstand van 40 en een keer van 60 kilometer afleggen. Dat is in het kort wat de Tour d’Extravaganza inhoudt. Voor hardlopers dan, want er zijn ook nog parcoursen voor wandelaars en fietsers. Yvonne van Boekel uit Aarle-Rixtel heeft zich er - als een van de honderd deelnemers in heel Nederland - voor opgegeven.