Rek in Someren is er even uit: Peelgemeente steekt 2 ton in extra personeel

Plannen voor 400 slaapplek­ken voor arbeidsmi­gran­ten in Deurne, Vlierden en Liessel staan in de wacht

12 oktober De vraag naar overnachtingsplekken in de regio is groter dan ooit, maar drie grootschalige plannen voor huisvesting van buitenlandse werknemers in Deurne staan voorlopig nog in de wacht.