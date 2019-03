Rem op nieuwe bouwplannen in Gemert-Bakel

Omdat er nu al zoveel woningen 'in de pijplijn' zitten, wil Gemert-Bakel komend jaar alleen nog meewerken aan bouwplannen van corporatie Goed Wonen, plannen op gemeentegrond, initiatieven van particulieren voor eigen bewoning en plannen met een 'groot strategisch belang' voor de gemeente.

Dat er al concrete plannen zijn, is volgens wethouder Miranda de Ruiter (CDA, volkshuisvesting) geen probleem. ,,De behoefte aan nieuwe woningen is er, want Gemert-Bakel is nog steeds geen krimpgemeente." Bovendien, voegt ze daar aan toe, heeft de gemeente 'vanuit de provincie tot nu toe niet gehoord dat ze verkeerd bezig is'. ,,Dat je een bepaalde overcapaciteit hebt, is helemaal niet erg omdat de ervaring leert dat plannen ook wel eens niet doorgaan."

Van de concrete bouwplannen die er nu in Gemert-Bakel liggen, is 'iets meer dan de helft inbreiding, de rest uitbreiding'. Inbreiding houdt in dat er gebouwd wordt op percelen binnen de bebouwde kom die nog braak liggen of waar eerst iets gesloopt wordt. Met name in de kleine kernen zijn er volgens De Ruiter nog maar weinig mogelijkheden tot inbreiding.

Sturen

Ook in Gemert zelf - waar de behoefte het grootst is - heeft de gemeente nog maar weinig potentiële bouwgrond in eigendom. De gemeente wil daarom ook meer gaan sturen op het soort woningen dat ontwikkelaars of andere initiatiefnemers willen gaan bouwen. Dat kan door afspraken daarover vast te leggen in zogenoemde exploitatie-overeenkomsten.

Volgens De Ruiter ligt de druk om te bouwen met name op de korte termijn. Uit de provinciale prognose blijkt inderdaad dat de 'bouwpiek' in Gemert-Bakel in 2020 bereikt zou moeten worden, met de realisatie van zo'n 150 nieuwe woningen. In 2021 ligt dat aantal op 145, in 2022 op 115. ,,Simpel gezegd: er moet nu gebouwd worden. En dat gebeurt ook."

Snel

Volgens de provincie zijn er op de langere termijn, in de periode tot 2040, 1.775 nieuwe woningen in Gemert-Bakel nodig. Dat aantal is inclusief de eerder genoemde 1.200 woningen die de provincie tot 2027 nodig acht. De Ruiter: ,,De vraag is: hoe snel ga je die realiseren? Bij ons ligt nu de nadruk op de komende tien jaar, daarna vlakt het wat af."