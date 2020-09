Renovatie kasteel Gemert na ‘winterslaap’ van start

Volgens Van de Laar is nu ook vastgelegd dat het kasteelpark, de donjon en de gewelven van de hoofdburcht straks voor het publiek toegankelijk blijven. De volgende stap wordt nu de omgevingsvergunning voor het hotel, het museum in de donjon en de appartementen in de hoofdburcht. De Gemertse ontwikkelaar verwacht dat burgemeester en wethouders hier binnenkort over besluiten, waarna ook deze concept-vergunning ter inzage wordt gelegd.

Monumentendag

Het Gemertse kasteel is overigens ook toegankelijk tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september, van 12.00 tot 17.00 uur. In de hoofdburcht is dan een licht-expositie te zien, met als thema ‘Historie inspireert de toekomst’, die een indruk moet geven hoe het straks wonen is in de acht exclusieve appartementen die in de hoofdburcht worden gerealiseerd. Voor serieus geïnteresseerden volgt dan in oktober nog een eerste verkoopbijeenkomst.