Repetitie van ‘De Vrolijke Noot’ is altijd een feestje

SOMEREN - Een aantal mensen met een verstandelijke beperking, lid van KansPlus Asten -Someren-Deurne, vindt elkaar in de percussiegroep ‘De Vrolijke Noot’, deze naam geeft de sfeer aan bij de repetitie in De Postel in Someren. Met rode wangen van plezier beginnen zij aan elk nummer, met ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer als grote favoriet.

Tom, die niet kan praten, bespeelt in een aangepaste stoel het instrument Bar-Chime, hij wordt daarmee geholpen door Oma Fien en verzorgster Bertha. Als hij met veel moeite tegen het bekken slaat, klinkt gejuich van de deelnemers. Oma Fien: ,,Tom gaat helemaal op in de muziek en via een spraakcomputer laat hij tijdens de repetitie weten blij te zijn dat hij er ook bij hoort. Als hij ‘De Vrolijke Noot’ niet had dan zou het een stuk minder met hem gaan.”

Martien Vinken en Rinie van de Voort zijn met nog enkele anderen zes jaar geleden begonnen met de percussiegroep: ,,Wij hebben vanaf het begin nooit de illusie gehad om een hoger muzikaal niveau te bereiken, wij vinden het al heel wat als onze muzikanten na elke repetitie met een tevreden lach op het gezicht naar huis gaan. Elke repetitie en optreden is voor hen én de vrijwilligers een feestje.”

Lachende gezichtjes

Ria Schweren is een van de begeleidsters van de muzikanten: ,,Er zijn muzikanten die bijna niet kunnen praten, maar door mijn ervaring weet ik door hun gebaren wat ze willen zeggen, ik word nog steeds blij als ik die lachende gezichtjes zie van onze deelnemers, na de repetitie of een optreden ga ik met veel energie naar huis en de muzikanten ook.”

Na anderhalf jaar corona wordt de eerste repetitie begonnen met ‘Vader Jacob’. Nadat begeleidster Ria de oordopjes heeft uitgedeeld, pikken de vijftien muzikanten het meteen weer op. Dirigent Martien Vinken: ,,Met dit nummer zijn we zes jaar geleden begonnen en met veel geduld en begrip hebben wij de groep zover gekregen, door steeds te herhalen en complimenten uitdelen is het bij onze muzikanten tussen de oren blijven zitten.”

Ria ontfermt zich over de twee meisjes Jolinda en Yvonne die afwisselend op de grote trom slaan en de tamboerijn bespelen, zij zijn met hun aanstekelijke lach en de opvallende brilletjes hét middelpunt van de groep. Ria staat tussen hen in en stuurt ze aan: ,,Maar ze kunnen ook zelfstandig hun instrumenten bespelen, ik sta dan langs de dirigent met een fluitje en geef daarmee aan wanneer het begin en einde van het nummer is.”

Promoten

Voorzitter Fons van de Gevel, van Kans Plus, vindt het belangrijk om te weten wat de behoefte is van elke deelnemer van ‘De Vrolijke Noot’: ,,Wij als bestuur promoten de trommelaars door ze een podium te geven waar ze kunnen laten zien en horen wat ze in zes jaar geleerd hebben, en dat is heel wat.”

Als slotnummer mogen ze als groep een muzieknummer kiezen, het wordt Kortjakje. De dirigent is benieuwd of ze dat nog kunnen: ,,Het is al een hele tijd geleden dat we dit hebben gespeeld.”

Maar als de intro van Sander vlekkeloos verloopt en de hele groep én spelend én zingend laat weten dat Kortjakje ziek is, wordt duidelijk dat Martien zich geen zorgen hoeft te maken. Dit wordt het slotnummer van de groep in een muziekprogramma dat op 10 oktober in de Ruchte plaatsvindt.