Replica kruis voor Wereldjongerendagen in Ommel en Asten

Het 4 meter grote kruis is op tour door Nederland als voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Lissabon van augustus 2023. Daar worden dan zo’n miljoen katholieke jongeren vanuit de hele wereld verwacht.

Een tourteam brengt het kruis zaterdagochtend 29 oktober om half tien eerst naar Ommel en twee uur later in een speciale stoet naar Asten. Belangstellenden kunnen meelopen en deelnemen aan een gezamenlijke lunch bij de kerk rond 12 uur. Iets meer dan een uur later geeft oorlogsveteraan Manuel Stegeman een presentatie over ‘elkaar te dragen’. Voor de gratis lunch svp aanmelden via pastoraalteam@rkfranciscus.nl of een appje op 06 24 33 94 94.