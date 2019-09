Reservewiel van terreinwagen in brand bij camping De Kanthoeve Bakel

Wandel­tocht tegen pesten: ‘Mensen met psychische problemen zijn niet eng’

16:29 SOMEREN-HEIDE - Tim Saalbrink (37) en Anouk Pool (23) ontmoeten elkaar in een kliniek. Saalbrink heeft psychische problemen, Pool wordt op jonge leeftijd al gepest. Ze besluiten samen een wandeltocht tegen pesten te maken, van ruim 1100 kilometer in 64 dagen. Het duo verblijft momenteel in Someren-Heide.