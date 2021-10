Restafval van wietplantage gedumpt in bossen bij Milheeze

Muzikant en dj Geert Leenders uit Helmond overleden: ‘Zijn lyrische gitaarsolo­'s gingen door merg en been’

3 oktober HELMOND - De Helmondse muzikant en dj Geert Leenders (53) is zaterdag overleden. Hij was bassist in de band Tupelo Honey, die in de jaren 90 succesvol was in het alternatieve circuit.