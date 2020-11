Restaurant DAF Deurne sluit de deuren definitief

Millusse Mens Jo van de Weijer stond voor iedereen klaar

20 november Jong en oud kende Jo van de Weijer, een dorpsmens in hart en ziel. Hij voelde zich betrokken bij iedereen. Hij kreeg in 2009 een koninklijke onderscheiding voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten in Milheeze. In 2017 werd hij gekozen door de Millusse bevolking als Millusse Mens. Bijna elke dag was Jo van de Weijer­ sinds hij met de vut was, druk aan het werk in het gemeenschapshuis de Schans en Kindcentrum De Kastanjelaar waar altijd wel een klusje te doen was.