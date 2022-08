Reünie Katholieke Arbeiders Jeugdvereniging in Beek en Donk: ‘We waren elke dag in het clubhuis’

BEEK EN DONK – Ze beleefden de beste tijden in De Halm; het pand waar vroeger de Katholieke Arbeiders Jeugdvereniging in gehuisvest was. Die tijden willen Nelly van de Vorst (70), Marijke van de Vorst (71), Freddy van de Laar (71) en Peter Schepers (72) herbeleven op een reünie. Om alvast in de stemming te komen, halen ze samen herinneringen op.

Het kwartet houdt op 16 oktober vanaf 14.00 een reünie bij Café van de Burgt, waarvoor je je kan opgeven. ,,Omdat we allemaal ouder worden, vinden we het leuk om elkaar weer eens te zien”, zo vertelt Schepers. ,,Wij hebben allemaal zo’n intense herinneringen aan onze tijd in de Halm. Die willen we graag samen ophalen.”

Voor jeugdigen van nu zal De Halm geen belletje doen rinkelen; het pand bestaat immers niet meer. Voor Nelly van de Vorst, Marijke van de Vorst, Freddy van de Laar en Peter Schepers is dat anders. Toen het vierkoppig gezelschap jong was, was het clubhuis van de jeugdvereniging voor hen de place to be.

,,Vanaf ons dertiende brachten we onze hele jeugd daar door”, zo blikt Nelly terug. ,,We deden alles daar. Dansen, drinken, wandelen en allerlei andere activiteiten. Wij zochten ons vermaak niet op straat, maar binnen. Elke dag waren we daar.” In koor vertelt de groep dat ze goede herinneringen bewaren aan hun tijd bij de Katholieke Arbeiders Jeugdvereniging. ,,Daar blikken we ook nog vaak op terug”, zo vertelt Schepers. ,,Er zijn daar zelfs huwelijken ontstaan. Dat laat de degelijkheid van de club wel zien.”

Tochten lopen

Wat er zo leuk was aan hun tijd bij de Halm? Volgens de vier was het vooral de gezelligheid. ,,Ook vond ik het wandelen met de club heel leuk”, zo vertelt Marijke. ,,Bijna iedere zondag gingen we tochten lopen. Dat was heerlijk. Daarnaast hadden we een carnavalsvereniging met eigen Prins en Raad van Elf. Dat liep beter dan grote verenigingen.”

Zus Nelly vult haar aan: ,,We gingen eens per jaar op kamp met de vereniging. Er was nooit ruzie. Die vriendschappen onderling zijn levenslang gebleven. Voor sommigen zijn die zelfs met gouden ringen bezegeld.” De Beek en Donkse denkt dat het voor de jeugd van tegenwoordig goed zou zijn om een vereniging als die van hun te hebben. ,,Tegenwoordig heb je dat niet meer; als je 13 of 14 bent kan je nergens heen. Ze hangen op straat of achter de computer. Dat is heel erg jammer.”

Voor Van de Laar staat de Kennedymars van 1965 in zijn geheugen gegrift. ,,Dat was de allereerste ooit. Met dertig man hebben we met een club van dertig man gelopen. Dat was wel heel bijzonder.” Schepers daarentegen kon de muzikaliteit van de club heel erg waarderen. ,,Er kwamen veel bandjes optreden. Tot tien uur mochten we dansen, daarna gingen we naar huis. Iedereen accepteerde elkaar en alles was zo positief. Dat was een goede tijd.”

Maar aan al het goede komt ook een eind. De meeste clublieden brachten hun jeugd door op de Halm, tot hun twintigste; het moment waarop de meesten trouwden. ,,We hebben daar kennisgemaakt met onze jongvolwassenheid, maar op een gegeven moment kom je in andere sferen en relaties”, zo blikt Marijke terug. ,,Dat was een fase van je leven, tot je weer andere dingen gaat doen in je leven. Zo loopt het.”

Aanmelden voor de reünie kan door te mailen naar annieenpeter6@gmail.com.