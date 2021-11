Reuzen vormen nieuw carnavalsgilde in Aarle-Rixtel

Het voelt vreemd, zegt Annie van Gerwen, om haar 21 jaar geleden overleden echtgenoot plots terug te zien als reus van bijna 4 meter hoog. Tegelijkertijd is ze onder de indruk, vertelt ze licht emotioneel: ,,Ze hebben Henk mooi neergezet. Nog mooier dan ik had gehoopt.”

Reuzen als symbool voor eigen identiteit

Zondag traden namens Aarle-Rixtel twee reuzen voor het voetlicht. Het in het dorp fameuze zangduo Boel en Nölle, Henk van Gerwen en Henk van Beek, stond model voor de creatie van folkloregroep Dikkemik, die op Kasteel Croy werd onthuld. Met de reuzen stapt Aarle-Rixtel in een eeuwenoude traditie die in België en delen van Brabant letterlijk groot is, vertelt Ria Nooijen van Dikkemik: ,,Wij proberen als subclub van de heemkundekring onze dorpstradities in ere te houden. En soms introduceren we iets nieuws. Reuzen staan in veel dorpen en steden symbool voor de eigen identiteit. Vanuit die gedachte is het idee voor de Aarlese reuzen ontstaan.”

Henk van Beek, Nölle van het zangduo, was de aanstichter, vervolgt ze: ,,Henk kwam met het idee. Dat zijn we vervolgens uit gaan werken. Het moest een pakkende reus zijn, een reus die van het hele dorp is. Uiteindelijk bedachten we dat we twee reuzen wilden. Boel en Nölle hebben met hun liedjes jarenlang de Aarlese cultuur vertolkt.”

En dus stond Henk van Beek zomaar tegenover zijn voormalige zangpartner en zijn eigen, metershoge evenknie. ,,Het is best emotioneel om mijn maat zo terug te zien”, bekent hij. ,,Van mij hadden zo ons ook niet hoeven nemen. Maar ik had niks te zeggen.” Al kan hij de keuze best begrijpen: ,,Boel en Nölle bestaan al twintig jaar niet meer. Toch zingt iedereen onze liedjes nog mee. Zelfs de jeugd.”

Officiële inwoners van Aarle-Rixtel

Hoewel de reuzen zondag hun publieksdoop beleefden, behoren ze nog niet tot de officiële inwoners van Aarle-Rixtel. Dat wordt rechtgezet op 10 april, als ze door burgemeester Frank van der Meijden worden bijgeschreven in het gemeenteregister. Het is de bedoeling dat ze vervolgens, ondersteund door het vers opgerichte reuzengilde van Aarle-Rixtel, onderdeel worden van het dorpsleven, vertelt Nooijen: ,,Boel en Nölle zullen er op belangrijke momenten bij zijn. Als deelnemers aan de optocht, bijvoorbeeld.”

,,Ik ben benieuwd wat de mensen straks zeggen als Henk weer over straat gaat”, kijkt Annie van Gerwen alvast vooruit naar dat moment. ,,Ik ben in elk geval trots. Ze hebben hem niet voor niets gekozen, natuurlijk.”