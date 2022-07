Ria Janssens stopt als pedagogisch medewerker: ‘Mijn hobby was mijn werk’

De 65-jarige Ria Janssens uit Someren-Heide is als pedagogische medewerker vanuit haar gevoel met de kinderen omgegaan. ,,Ik denk dat de kinderen dat ook merken, je krijgt dan ook veel van hen terug. Toen mijn vader was overleden zagen de kinderen dat aan mij, een kind vroeg aan mij: ‘Juffrouw Ria, heb jij verdriet?’ Ik vond dat zo speciaal, er kwamen traantjes in mijn ogen.”

Janssens was voorbestemd om in de drukkerij van haar vader te gaan werken. ,,Toen ik vertelde dat ik veel liever met kinderen wilde gaan werken en daarvoor alles voor over had, stemde hij toe. Mijn grootste wens is altijd geweest om met kinderen te werken en toen ik in 1988 werd gevraagd om peuterjuf te worden zei ik meteen ja. Ik heb dat twee jaar als vrijwilliger gedaan”, vertelt Janssens. ,,Toen kwam er in Someren een kinderdagverblijf en kon ik op de Jozefschool in Someren-Heide beginnen, maar ik moest daarvoor wel mijn diploma Pedagogisch medewerker gaan halen. Ik had toen al een druk gezin, maar ik slaagde en ben in De Hei gestart en nooit meer weggegaan.”

Flexibel

Met 32 jaar ervaring weet zij als geen ander wat het belangrijkste is voor een kind. ,,Dat kinderen met plezier naar de opvang komen is het allerbelangrijkste, de pedagogische medewerker moet heel flexibel zijn en zorgen dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Geruststellen en troosten op zijn tijd en dan verder, de rest komt dan vanzelf. Ik heb ook wel eens kinderen gehad die echt driftig zijn, daar moet je wel mee leren omgaan. In zo’n situatie is het prettig dat je met een collega bent én je moet wel eens tot tien tellen om het kind geen tik te geven”, zegt Janssens. ,,Dat mag beslist niet en is in mijn loopbaan ook nooit gebeurd. Kinderen mogen boos zijn en verdrietig, het is aan de leidster om daar goed mee om te gaan.”

Als de thuissituatie veranderd door een scheiding of overlijden, merkt Ria dat aan een kind. ,,Het verdriet is niet hetzelfde, maar ligt bij kinderen best dicht bij elkaar. Ze voelen het gemis en begrijpen het vaak niet. Je ziet dan vaak dat het gedrag verandert en dat drukke kinderen dan stil en teruggetrokken zijn”, legt Janssen uit. ,,Een verlegen kind wordt vaker boos en opstandig en kan niet veel hebben.” In zo’n situatie gebruiken ze een ‘verdrietkoffertje’, waarin de lievelingsknuffel en een kinderboekje over afscheid nemen zitten. ,,En we geven het kind meer aandacht.”

Grote vent

Na twee jaar gaan de kinderen naar groep 1. ,,Dat is wel even wennen, maar hier in De Hei op school kan ik de kinderen nog volgen en weet ik hoe het verder met ze gaat en dat geeft een fijn gevoel. Ik kom nog wel eens volwassenen tegen die als kind bij mij in de groep hebben gezeten.” Zo was Janssens eens op de Heise Bierfesten, toen er een ‘grote vent‘ op haar afkwam. ,,Hé juffrouw, hoe is ut, wilde gij met mij op de foto?”, vroeg hij. ,,En dat heb ik toen gedaan. Die man kwam uit een gezin met zes kinderen, die heb ik als peuter allemaal begeleid.”

Janssens is nu 65 jaar en had nog met gemak door kunnen gaan, denkt ze zelf. “Ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk, de wekker gaat om zeven uur en na het ontbijt ga ik met het motto ‘we gaan er weer voor’ naar ‘mijn’ kinderen. Ons vierde kleinkind is onderweg en zo is het thuis toch een beetje zoals op mijn werk. Mijn man zei wel eens: ‘Jij bent een rijk mens, jouw hobby is ook jouw werk.’”