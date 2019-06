Ridders Orde van Gemerth geïnstalleerd

Postuum eerbetoon aan amateur­schil­der Piet School

1 juni GEMERT - Hij was zeer actief in het dorp maar daarnaast een verdienstelijk amateurschilder. Daarom krijgt Piet School (1935-1994) uit Elsendorp, 25 jaar na zijn overlijden, postuum een eerbetoon voor zijn schilderwerk: een expositie die te zien is in De Dompelaar.