Rijen bij heropening van de Super Sociaal bus

Het kon even niet meer. Veel klanten, maar ook vrijwilligers van Super Sociaal vallen vanwege hun leeftijd en/of broze gezondheid in de risicogroep. ,,Het gangpad is zó smal en alles werd in contanten betaald. Goed voor de doelgroep, die weet wat ze nog overhoudt in de portemonnee, maar niet echt corona-proof", vertelt vrijwilliger José Wintjens.