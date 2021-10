Rijk draait geldkraan wat verder open: extra lastenverhoging in Someren kan volgens gemeentebestuur van tafel

Vanwege die extra inkomsten kan een streep door een geplande verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb), aldus het gemeentebestuur.

Quote We geven nu de ruimte aan de nieuwe gemeente­raad om dat verder in de kleuren” Theo Maas, Wethouder Someren

Dit jaar is de eerder geplande verhoging van vijf procent bovenop de inflatiecorrectie nog nodig. Maar in de jaren 2022 tot en met 2024 kan die vijf procent extra er af, aldus het college in de Begroting 2022. De belangrijke bron van inkomsten voor veel gemeenten moet alleen met het inflatiepercentage van 1,3 procent omhoog, is de stelling waar de Somerense politiek begin november over mag oordelen.

Tekort wordt een plus

Die financiële ruimte ontstaat dus door extra inkomsten vanuit het Rijk, aldus verantwoordelijk wethouder Theo Maas. Eerder ingeboekte tekorten van de begroting die opliepen tot ruim vijf ton in 2025 zijn inmiddels omgebogen naar een plus van 188.000 euro.

Na verrekening van alle plussen en minnen komen de woonlasten voor een gemiddeld Somerens gezin neer op 796 euro. Dat is toch nog een verhoging van 56 euro ten opzichte van een jaar eerder. Positief is dat Someren net iets onder de middenmoot in de Peel zit.

Even niet bezuinigen op Onis

Nog een geplande bezuiniging wordt voorlopig even opgeschort. De Somerense politiek stemde eerder voor het toekennen van 2,5 procent minder subsidie per jaar aan welzijnsinstelling Onis. In vier jaar tijd zou de korting op het Onis-budget dus tien procent bedragen.

Het gemeentebestuur stelt nu voor om die besparing van 2022 op te schorten naar 2025. Hiermee wil Maas tijd winnen voor een goed onderzoek, onder meer naar de toenemende vraag voor (mantelzorg)ondersteuning. Dat heeft met name te maken met de coronaperiode.

,,Wat is de werkelijke behoefte aan welzijn en maatschappelijk werk in deze tijd? Heel Nederland worstelt nu met de gevolgen van corona. Is het een tijdelijke dip? Of is er een heroverweging nodig van de bezuiniging? We geven nu de ruimte aan de nieuwe gemeenteraad om dat verder in de kleuren.”