Rik Mennen 45e prins Dorstvlegels Vlierden

In het dagelijks leven is Prins Rik I werkzaam als installateur van verwarmings- en loodgieterswerk. Dit doet hij sinds 2000 onder de naam Mennen Installaties. Prinses Judith werkt bij SNA Europe in Helmond. In zijn vrije tijd zit Prins Rik I in het bestuur van Scouting Vlierden en is hij decorbouwer bij toneelvereniging 't Vat. Ook is hij sinds een paar jaar actief in de commissie Carnaval 2.0, dat op zaterdag met de carnaval groots uit wil pakken met de Vliercantus 2019.