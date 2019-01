Ringshout houdt dienstenveiling in Gemert

Het is allemaal te koop op de dienstenveiling die gospelkoor Ringshout uit Gemert op zondag 27 januari houdt. En het bijzondere is, dat alle aangeboden diensten worden verzorgd door de eigen leden van het koor.

,,Wij vragen weinig contributie om het lidmaatschap laagdrempelig te houden”, vertelt Annemiek de Ridder, secretaris van Ringshout. ,,Regelmatig zingen wij in verzorgingshuizen en ziekenhuizen, maar we hebben dan wel de kosten van bijvoorbeeld onze dirigent. Graag willen we nog vaker optredens verzorgen en dat wilden we mét elkaar op een andere manier voor elkaar krijgen. Door deze dienstenveiling kunnen we op allerlei fronten sociaal bezig zijn.”