Rioolzuivering in Aarle-Rixtel gaat wellicht 6.000 huizen verwarmen

Samen met waterschap Aa en Maas gaan Laarbeek en Helmond de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Het afvalwater dat in de zuiveringsinstallatie aan de Bakelseweg dagelijks wordt verwerkt, bevat een hoeveelheid thermische energie die voldoende is voor de verwarming van ongeveer 6.000 huishoudens. Zo'n warmtenet zou dan niet alleen huishoudens in Aarle-Rixtel kunnen bedienen, maar ook in de Helmondse wijk De Eeuwsels.

Volgens de gemeente Laarbeek erkent ook het waterschap de potentie van de zuiveringsinstallatie en wil ze daarom graag meewerken aan het onderzoek. De kosten voor dat onderzoek, zo'n 50.000 euro, worden gedeeld door de twee gemeenten en Aa en Maas. De drie partijen willen niet alleen bekijken of het gebruik van de warmte van de rwzi ’financieel en technisch haalbaar is’, maar ook of het ’maatschappelijk wenselijk is'.

Nog niet gegraven

Het onderzoek, dat in mei moet zijn afgerond, richt zich nu nog alleen op technische en rekenkundige aspecten. Er wordt in of bij de rwzi dus nog niet gegraven of gemeten, zo benadrukt de gemeente Laarbeek in een brief aan de gemeenteraad. Als de resultaten bekend zijn, wil Laarbeek met de inwoners van Aarle-Rixtel in gesprek over de manier waarop het dorp het beste aardgasvrij gemaakt kan worden. Later gaat dat ook voor andere delen van Laarbeek gebeuren.