Ripse Toneelgroep brengt chaotische taferelen in klucht ‘De Erfenis van tante Bella’

Het verhaal speelt zich af in de beautysalon van tante Bella. Zij laat na haar overlijden de salon na aan de tweelingbroers Berend en Albert Duursma. Op de dag van de begrafenis van tante Bella gaan de broers naar de salon met het idee deze op te knappen en voor veel geld te verkopen. Om zo eindelijk eens die droomreis naar Diever te kunnen maken.

Maar wat de broers niet weten, is dat Bella geen personeel in dienst had en de klanten blijven komen. Dit leidt tot hilarische scenes en als er ook nog een nichtje uit Canada, gespeeld door Joke Peters, op de proppen komt, is het helemaal chaos in de salon.

Quote We hebben in het verleden wel meer ‘oude monument­jes’ opgeknapt Klussende tweelingbroers

Het is duidelijk: De erfenis van tante Bella is een klucht. Dit is toch wel het genre waar deze toneelgroep uit De Rips echt goed in is. Vooral de beide hoofdrolspelers die in de huid van de klussende tweelingbroers kruipen, Peter van der Heijden en Antoine van den Akker, weten het publiek kostelijk te vermaken. Zo moeilijk kan het toch niet zijn, want de heren hadden, als schilder en timmerman, in het verleden wel meer ‘oude monumentjes’ opgeknapt.

Maar ook de rest van de spelers weet hun personages op voortreffelijke wijze neer te zetten. Bijvoorbeeld Marietje van Tiel die in de huid kruipt van de wereldvreemde Neeltje Bakker of Ronald van den Akker, die enkele jaren niet op de planken heeft gestaan en als Leo de broers van stylingadviezen voorziet, en Amber Vlemmings die de goedgelovige stagiaire Suzan Beenstra speelt. Het compliment gaat dan ook uit naar de regisseur van Toneelgroep De Rips, Gabriël van Eekelen. Hij wist toch maar weer de juiste personen aan de juiste rol te koppelen. Ook de bouwers van het prachtige decor verdienen een pluim. Alles was tot in details verzorgd, tot een fotootje met de adoptiekinderen van nicht Wiepie, aan toe.

Waxbehandelingen en zonnebankkuurtjes

Het aanwezige publiek kreeg waarvoor het kwam, een lekker avondje genieten en lachen om de chaotische taferelen in de beautysalon van wijlen tante Bella, compleet met waxbehandelingen en zonnebankkuurtjes. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond staat Toneelgroep De Rips ook nog op de planken in Partycentrum D’n Eik op Mr. Hertsigstraat 5 in De Rips . Een kaartje kost 10 euro en is te bestellen via toneelgroepderips1@outlook.com.