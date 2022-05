RKSV Liessel viert 90-jarig jubileum; ‘We leefden voor het voetval’

Precies negentig jaar na de oprichtingsdatum - 2 mei 1932 - haalt een groepje (oud-) bestuursleden herinneringen op in de kantine van sportpark De Smeltkroes: secretaris Monique van den Heuvel, oud-voorzitters Martien Verbeek en Arno Geboers en trouw clublid Frits van Seccelen.

Van Seccelen is maar liefst 78 jaar lid van de club. Hij voetbalde 13 jaar in het eerste van Liessel. Zijn team werd de eerste regiokampioen van de toenmalige regio Zuid. Hij herinnert zich het Blokveldje waar aanvankelijk op gespeeld, werd nog goed: ,,Een slecht veldje bij de Hazeldonkseweg. Voetbalschoenen hadden we niet, laat staan douchelokalen of een kantine. Na de wedstrijd gingen we naar clubcafé De Sportvriend. Soms zaten we daar ’s avonds in dezelfde kleren nog aan het buffet. En de scheidsrechter zat er regelmatig ook bij.”

Tweede klasse met topelftal

De in 1959 geopende kantine aan de Molenweg was jarenlang de thuishaven van vele rood-witspelers, onder wie Martien Verbeek. Hij heeft mooie herinneringen aan de periode van Frans Debruyn, de trainer die met voetballers als Jan van Oosterhout, Jan van Eijk, Jac Boerenkamps, Cor Goossens, Wim Goossens en Fred Goossens een topelftal kneedde, dat het tot de tweede klasse schopte.

Quote Ik heb zelfs eens de bruiloft van mijn broer laten schieten voor een wedstrijd Martien Verbeek, oud-voorzitter

,,Tijdens wedstrijden stonden er zo’n duizend bezoekers langs het veld”, weet Verbeek nog. ,,We leefden in die tijd voor het voetbal. We trainden twee tot drie keer in de week en er ging niets vóór een wedstrijd. Ik heb er zelfs eens de bruiloft van mijn broer voor laten schieten.”

lees onder de foto verder

Volledig scherm Voetbalvereniging RKSV Liessel kampioen 1956/1957 in de tweede klasse onderafdeling. Staand vlnr: Broer Hoeben, Toon de Corte, Harrie Janssen, Harrie Rijnders, Jan Hoeben, Harrie Munsters, Jan van Seccelen, Bert Arts, Gerard Manders, Piet Hendriks en scheidsrechter Bodde uit Helmond. Vooraan vlnr: Frits van Seccelen, Jan Goevaerts, Hub Hanssen, keeper Jan van Stratum, Lau Jacobs, Harrie Welten, Willie Joosten en Harrie Smits. © RKSV Liessel

In 2012 werd het gezamenlijke sportpark De Smeltkroes in gebruik genomen onder beheer van stichting Belsa. ,,Dat was een goede keuze”, aldus Verbeek. ,,Als voetbalclub alleen hadden we nooit een accommodatie kunnen bouwen zoals we nu hebben.”

Volle kantine op zondag

Monique van den Heuvel: ,,De kantine draait momenteel goed en het sportpark loopt op zondag weer aardig vol.” Arno Geboers, tot voor kort voorzitter van RKSV Liessel, signaleert een tendens: ,,We zien jongens die een tijd geleden gestopt zijn met voetballen nu weer terugkomen. Ook ouders van jeugdspelers komen terug als trainer of leider.”

In hoogtijdagen had RKSV Liessel acht senioren- en twee veteranenteams. Momenteel zijn er twaalf jeugdteams, vier heren- en een damesseniorenteam en een veteranenteam. Sinds acht jaar geleden een nieuwe structuur ingevoerd werd zijn alle bestuursfuncties ingevuld. Monique van den Heuvel: ,,Behalve die van voorzitter. Daar zijn we nog naar op zoek.”

Jubileumweekend

RKSV Liessel viert het jubileum zaterdag 14 en zondag 15 mei. Freestyler Josh verzorgt zaterdagmiddag een demonstratie en pannaclinic voor de jeugd. In de feesttent op het sportpark is ’s avonds een feestavond met bekende dj’s. Zondag treden vanaf 13.00 uur Liesselse artiesten op, waaronder De Bent en Willy van der Burgt, met om 16.30 uur de start van de grote jubileumloterij.