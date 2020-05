Rob volbrengt halve triatlon voor het goede doel, niet in Barcelona maar in Asten: ‘Ik voel alles door elkaar’

ASTEN - Gemertenaar Bob van Rutte volbracht zondag een halve triatlon voor het goede doel. Vanwege corona niet in Barcelona, maar in een sportschool in Asten. ,,Blijdschap, vermoeidheid... Ik voel alles door elkaar en er gaat van alles door me heen. Dit had ik niet verwacht. Want het is absoluut niet vanzelfsprekend dat mensen de tijd nemen en ruim 7500 euro sponsorgeld voor de stichting Kika bij elkaar brengen.”