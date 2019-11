Robert en Hanneke bouwen een bio-ecologisch huis in Handel: ’Eigenlijk is het heel erg oldschool wat we doen’

Je zou het niet direct zeggen, maar in het dagelijks leven is Robert Snel (42) leerkracht op de Pandelaarschool in Gemert. Als een volleerd aannemer vertelt hij de bezoekers van zijn huis in aanbouw deze druilerige zaterdagochtend alles wat ze maar willen weten over duurzaam bouwen. ,,Om op deze manier te bouwen, moet je best wel eigenwijs zijn. Maar daar wordt je zelf ook weer wijzer van.”