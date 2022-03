Robert Veldman Bakelnaar 2021; ‘Dit zag ik niet aankomen’

,,Ik was compleet verrast. We hadden onze jaarvergadering van Yellow Sox. De vergadering was best druk bezocht maar daar zocht ik niets achter. Om half acht hoorde we ineens muziek. De leden wilden gaan kijken maar ik wilde eerst de vergadering afmaken. Maar iedereen liep naar buiten”, blikt Veldman terug.

Quote De schut en de harmonie kwamen aan gelopen, en tot mijn verbazing ook veel familiele­den Robert Veldman

Hij ging ook maar kijken wat er gaande was. ,,De schut en de harmonie kwamen aan gelopen, en tot mijn verbazing ook veel familieleden. Toen dacht ik ‘ojee wat gebeurt hier’, dit zag ik niet aankomen.”

Vele bloemen, drank en cadeaus staan uitgestald in huis, een canvasdoek met zijn foto en een straatbord met zijn naam en titel erop. ,,Ik vindt het prachtig en ben erg blij met deze titel”, zegt hij.

Hele gezin actief

In 1979, twee jaar na oprichting van de basketbalclub, werd Veldman lid van Yellow Sox. ,,Toen ik 19 jaar was werd ik in het bestuur gevraagd.” En al die tijd heeft hij naast het basketballen verschillende functies bekleed. Van trainer werd hij in 1985 secretaris en sinds 2009 voorzitter.

Vele vrije uren maakte Veldkamp voor zijn club vrij. ,,Dat kan omdat mijn hele gezin er actief is geweest. Mijn vrouw Anja basketbalde in het damesteam en later werden ook mijn kinderen lid. Ik moet wel zeggen dat ik probeer om er wat minder uren in te steken. Vroeger dacht ik, ik vraag maar niemand, ik heb het zelf net zo snel gedaan, al heb ik daar nog steeds wat moeite mee.”

Basketbalclinics op basisscholen

Niet alleen in sporthal ’t Zand is Veldman actief voor Yellow Sox. Ook bij activiteiten in het dorp heeft hij altijd volop meegeholpen, zoals tijdens Koninginnedagen in Bakel, bij de jaarlijkse YS-boekenbeurs, en bij het geven van basketbalclinics voor de basisscholen . Ook Streetrock kan elk jaar een beroep op hem doen voor hand- en spandiensten tijdens het Streetrock-weekend.

Daarnaast is hij betrokken bij het Stichtingsbestuur van sporthal ’t Zand, waar hij toentertijd de nieuwbouw begeleidde. Van tekening tot contactpersoon van de aannemer tot opperen en andere hand- en spandiensten. Veldkamp: ,, Ik ben trots op onze club. Yellow Sox is een familievereniging met 190 leden. We doen niet alleen basketballen, maar daarnaast vind ik het erg fijn dat iedereen betrokken is bij de vereniging. Is het bij een actie of tijdens een feestje, het is fijn dat iedereen helpt of erbij is.”