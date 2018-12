Rock aan de Ring: prima alternatief voor kerstliedjes

VLIERDEN - Degenen die helemaal klaar zijn met kerstklassiekers als Last Christmas, Feliz Navidad of All I Want For Christmas Is You, waren zondag in het centrum van Vlierden aan het goede adres. In Zaal Thijssen vond het indoorfestival Rock aan de Ring plaats. Voor de liefhebbers van gepast gitaargeweld werd het een mooie dag.



Over het ontstaan van de naam Rock aan de Ring hoeven weinigen lang na te denken. Het is natuurlijk een knipoog naar Rock am Ring; een festival op de Duitse Nürburgring waar jaarlijks vele tienduizenden rockfans op af komen. Twee headliners van dit jaar waren Foo Fighters en Muse. Mogelijk pasten deze groepen niet in de begroting van het Vlierdense kleine broertje. De organisatie liet zich daardoor niet uit het veld slaan en boekte gewoon coverbands Best of Foo en Musest. Samen met Songs for the Dead (coverband van Queens of the Stone Age), Imitallica (natuurlijk Metallica) en eigenwerkvertolkers Unknown Jet en Agitator maakten zij de line-up compleet.

Succesvolle formule

Een succesvolle formule, bewees de goede bezoekersopkomst. Binnen no-time stonden er voor beide podia zó veel mensen, dat het zeker mogelijk was geweest om te stagediven zonder harde, pijnlijke vloerlanding. Overigens waagde geen van de optredende muzikanten zich daaraan.

De mensen achter Rock aan de Ring hadden over veel details nagedacht en maakten er een klantvriendelijk programma van. Op veel festivals met meerdere podia moeten bezoekers kiezen welke artiesten ze willen zien, maar dat probleem was er in Zaal Thijssen niet: er speelden nooit twee bands tegelijkertijd. Omdat beide podia in dezelfde zaal stonden, was dat waarschijnlijk ook de beste keuze.

Bands als Musest en Imitallica treden jaarlijks voor vele duizenden mensen op. Van zulke aantallen kan Unknown Jet alleen nog maar dromen, maar het jonge Astense rockensemble heeft duidelijk aan klantenbinding gedaan en had een hele lading vol fans mee naar Vlierden gebracht. Zanger Pete Berkers was er blij mee: ,,Bij ons vorige optreden waren er zeven mensen, inclusief personeel. Over een jaar staan we hier op het hoofdpodium en kaarten daarvoor zijn vanaf nu te koop", verklapte hij tussen twee nummers in.

Op het moment van schrijven waren de tickets voor Rock aan de Ring 2019 nog niet uitverkocht. Het is echter best denkbaar dat dat alsnog gebeurt. Want hoewel de opzet niet extreem origineel of vernieuwend is, is een middag en avond naar prima bandjes luisteren, met biertjes en bekenden binnen handbereik, een geslaagd recept dat altijd in de smaak valt. En daarnaast een welkome afwisseling, want rond de kerstboom naar kerstmuziek luisteren kan de komende dagen nog genoeg.