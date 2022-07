Rock D Opera na tien jaar terug op Astense kermis: ‘We deelden lief en leed’

De bekende klanken van De Dijk, Doe Maar en Queen zullen 11 juli weer door de speakers galmen bij Grand Café Markt 8. Daar zijn de fans van de groep maar wat blij mee. ,,Als het aan hen had gelegen waren we eerder teruggekomen met een reünieconcert. Ze vinden het heel leuk”, zegt zangeres Sjan Gubbels (57).

Quote We waren benieuwd of we datzelfde gevoel van tien jaar geleden weer terug zouden krijgen Herman Peeters, Basgitarist Rock D Opera

Rock D Opera komt voort uit Proms, de Astense variant van het Engelse Night Of The Proms. ,,Na de tweede editie zagen we dat het een leuk concept was en bedachten we hoe we het als band konden voortzetten”, zegt basgitarist van het eerste uur Herman Peeters (57). Ze vonden hun Astense faam tijdens een optreden op de maandagavond van de kermis. Na hun eerste optreden in café Friends werden ze jaarlijks gevraagd om terug te komen. Uiteindelijk vormde zich een heuse fanclub van ongeveer tachtig leden die elk jaar een fandag organiseerden.

Daar bleef het niet bij. Peeters herinnert zich het kasteeltuinconcert in Helmond nog wel waar ze optraden voor 10.000 mensen, of die keer dat ze in 013 in Tilburg of De Effenaar in Eindhoven stonden. ,,Daar sta je als gemiddeld artiest niet zomaar. Dat was echt een euforisch gevoel.” De band trok zelfs een keer de landsgrens over toen ze op een feest in Duitsland speelden. Maar de kermis in hun vertrouwde Asten was toch het moment waar de band elk jaar weer naartoe leefde.

Drankjes en herinneringen

Na het laatste optreden in 2012 gingen de leden ieder hun eigen weg. Veel bandleden speelden ook in andere bandjes, hebben een gezin en moesten voldoen aan andere verplichtingen. ,,We repeteerden wekelijks en werden ook wel eens gevraagd voor optredens”, zegt Gubbels. ,,Dat is lastig plannen met elf man.” Dus besloten de leden er een punt achter te zetten. ,,Het was niet makkelijk. We deelden twaalf jaar lang lief en leed”, zegt Peeters. De leden hielden zo nu en dan wel contact.

Lees onder de foto hoe de band weer bij elkaar kwam.

Volledig scherm Rock D Opera in actie tijdens een optreden. Peeters in het midden met zijn gitaar en Gubbels rechts achter de microfoon. © Kees van Pelt

Zo ook tijdens de pandemie. Tijdens het eerste coronajaar begon het te jeuken en ontstond het idee voor het reünieconcert. Er werd een WhatsApp-groep aangemaakt. De eerste keer dat de groep weer bij elkaar kwam bestond vooral uit drankjes en het ophalen van herinneringen. ,,We waren benieuwd of we datzelfde gevoel van tien jaar geleden weer terug zouden krijgen”, zegt Peeters.

Reünietour

Of dat gaat lukken blijkt over een paar dagen. De repetities zijn in ieder geval veelbelovend. ,,Het zit er allemaal nog in, we hebben alleen wat tijd nodig om het op peil te brengen”, zegt Peeters. ,,Dat bevestigt voor mij dat we een mooi clubje zijn”, vult Gubbels aan.

Vooralsnog blijft het bij een reünieconcert. Afhankelijk van hoe het die 11de juli gaat, sluit de band een mini-reünietour van maximaal drie concerten niet uit. ,,We hebben in ieder geval veel aanvragen gekregen voor vervolgoptredens, wie weet. Het klinkt wel gaaf: een reünietour.”