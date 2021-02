Rockmuzikant maakt alternatieve variant op Gemerts volkslied: ‘Where I’m from’

In Deurne en Liessel hebben mensen slapeloze nachten over toekomsti­ge buren en de oplossing lijkt zo simpel

5 februari DEURNE- In Liessel zijn ze niet welkom, de 50 arbeidsmigranten op 't Zand. In Deurne ziet een groep bewoners de 90 arbeidsmigranten in de verpleegstersflat liever blijven. Maar juist daar moeten ze binnenkort vertrekken. ,,Eén en één is twee”, zo klinkt het vanuit Liessel. ,,De zorgen in de twee buurten kunnen worden opgelost.” Maar dat is een misvatting, aldus de gemeente Deurne.