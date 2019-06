‘Rocktempel van Brabant’ herleeft op Regio Popdag

Den Deel was een begrip in de regio – bands zoals The Scene en De Dijk noemden het ‘de rocktempel van Brabant’. In 1969 opende het jongerencentrum voor het eerst zijn deuren aan de Kerkstraat in Deurne. Ieder weekend trokken honderden jongeren uit de hele regio naar Den Deel om te genieten van de sfeer en de goede muziek. Marcel Koolen is zo’n vrijwilliger die een glimlach op zijn gezicht krijgt wanneer hij terugdenkt aan de periode in Den Deel. ,,De sfeer die er hing was uniek, iedere week was het volle bak.”