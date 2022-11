Roemeen mag voorlopig uit de cel na dronken ruzie in Bakel

Leven en dood in de natuur centraal tijdens IVN-le­zing

ASTEN - In de natuur wordt kwistig omgesprongen met het leven. Gepensioneerd huisarts Jan Ackermans weet er alles van. Tijdens een interactieve lezing die IVN Asten-Someren op 18 november organiseert gaat hij in op het onderwerp ‘Leven en dood in de natuur’.

