Roep om woningen in Deurne; ‘Huisje, boompje, beestje, weet je wel’

Chalet

Dat er veel nieuwe huizen in de pijplijn zitten, daar hebben woningzoekenden nu niets aan, vertelt Stefanie (33 jaar). Ze woont met haar moeder in een seniorenwoning van Bergopwaarts. Ze zoekt een huisje in Deurne: ,,Al jaren. Kopen is gezien mijn horeca-inkomen geen optie. Daarmee kan ik niet eens een chalet op een vakantiepark kopen." Dus richt ze zich op een huurwoning van Bergopwaarts. ,,Het liefst een eengezinswoning met het oog op de toekomst. Ik wil op termijn misschien wel samenwonen met mijn vriend. En kinderen krijgen; huisje, boompje, beestje, weet je wel." Maar ze komt niet in aanmerking: ,,Het is óf voor 55-plussers of voor mensen onder de 23 jaar." En dus woont ze nog altijd bij haar moeder.

Joël is 24 jaar en woont nu nog bij zijn ouders. Ook hij zoekt zich suf in Deurne. ,,Ik reageer op alles. Ook op woningen in Neerkant of in Helmond. Zelfs in Limburg." Het lotingssysteem van Bergopwaarts is hem nog niet gunstig gezind. Een hypotheek op een koophuis is voor de Deurnenaar op dit moment niet haalbaar. ,,Ik ben ZZP'er. Dan moet je drie jaar een stabiel inkomen hebben wil de bank een hypotheek verstrekken.”