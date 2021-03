Roer niet radicaal om door bestuurswissel bij scholenkoepel Prodas

Het is tijd voor een andere balans, verklaart Jacqueline Ketelaar (58) haar vertrek bij stichting Prodas, het bestuur met 22 scholen in Deurne, Asten en Someren. Meer tijd voor vrienden en hobby's, bedoelt ze dan. In het maatschappelijk veld heeft ze nog enkele toezichthoudende rollen. En verder ziet ze wel wat er op haar pad komt. „Maar ik ga niet actief op zoek naar iets, ik wil niet meer fulltime voor een organisatie werken. Het kost veel energie en gaat ten koste van andere dingen.”

De energie is nochtans volop aanwezig als Ketelaar van wal steekt over het onderwijs. Over het belang van stokpaardjes als digitale innovatie. „In de bovenbouw van de basisschool moet je kinderen al laten ervaren dat techniek leuk is. Via innovatieprojecten leren we kinderen om samen te werken en creatief en nieuwsgierig te zijn.”

Organisatie in verwarring

Prodas staat er goed voor, zowel qua onderwijskwaliteit als financieel, stelt Ketelaar. Dat was in oktober 2014 wel anders. „Ik trof een organisatie in verwarring.” Ketelaar is er trots op dat Prodas onder haar leiding professioneler werd. „Scholen zijn veel meer samen gaan werken, leerkrachten en leerlingen kregen meer inbreng”, maakt ze het concreet. Via het oprichten van een kinderraad en een innovatiefonds: leerkrachten met een goed idee kregen geld om dat idee uit te voeren.

De afgelopen jaren waren turbulente voor het onderwijs, met stakingen en corona. „Het vak van leerkracht heeft meer aanzien en respect gekregen door het thuisonderwijs. Ouders kregen een ander beeld van het onderwijs en soms ook van hun eigen kinderen.”

Met zo’n vlammend betoog vraag je je af waarom Ketelaar er een punt achter zet. „Hiervoor was ik regiodirecteur van de reclassering, toen zat ik daar helemaal in. Ik doe dingen graag met passie. Maar het is ook goed als een organisatie zich verder ontwikkelt.”

Tandje erbij in Deurne

Haar opvolger, Mischa Kleukers (49), werkt ze deze maand zelf nog in. Kleukers was directeur van Xonar, de grootste aanbieder van jeugdzorg in Zuid-Limburg. Eerder werkte hij als zorgmanager voor gemeente Maastricht. Via toezichthoudende rollen was hij al betrokken bij het basisonderwijs. „Ik wil een verschil maken voor kinderen. Door de decentralisaties van de budgetten naar de gemeenten wordt er in de jeugdzorg vaak gestuurd op geld. In het onderwijs kun je kinderen echt iets bieden.”

Het roer gaat niet radicaal om bij Prodas door de bestuurswissel. „Er ligt een goede koers”, zegt Kleukers. Die kan uitgebouwd en verdiept worden. Huisvesting is een van de aandachtspunten: een aantal scholen is verouderd of dreigen te klein te worden. „In Deurne mag er wel een tandje bij”, mengt Ketelaar zich nog even in het gesprek. „Er worden wel veel nieuwe huizen gebouwd, maar middelen beschikbaar stellen voor scholen schuift de gemeente voor zich uit.” Het onderwijsenthousiasme is duidelijk nog niet uit haar systeem.