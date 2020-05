Roken en blussen gaan door in verbrande Peel: ‘Het is continu improviseren’

Lieke Verhoeven laat er geen misverstand over bestaan: ,,Hoofdzaak is nu dat het smeulen stopt. Want de rookoverlast is voor de omgeving erg vervelend.” Daarvoor wordt er continu geblust. In dit zuidelijk deel van de Deurnsche Peel waar de boswachter voorgaat, heeft aannemer Van Boxmeer er een dagtaak aan. ,,Twee tankwagens met water rijden op en neer. Ieder met 30.000 liter water. Die hoeveelheid wordt per uur verspreid. Dat gaat de hele dag door, ook in het weekend.”