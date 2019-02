Rol als bestuurder is bedankje voor snelle integratie in De Hei

Maar goed ook voor De Hei, want toen in het voorjaar van 2018 voorzitter John Henkes stopte bij het Dorpsoverleg bleven er nog maar twee bestuursleden over: secretaresse Josje Joosten en de huidige voorzitter Mireille Winkelmolen. ,,John had tijdig aangegeven dat hij op zijn 70e afscheid zou nemen, maar er was nog geen vervanger. Zo kon het niet verder, dus stuurden we een folder rond in ons dorp met uitleg over de situatie én met vijf lege ronde vakjes bestemd voor een foto van de nieuwe leden. Wij wilden een bestuur van zeven personen.”