Roldeuren mogen van rechter in schuur in Liessel

Volgens het hoogste bestuursrechtscollege is er een bouwvergunning voor de schuur aan de Hazeldonksedreef die interne verbouwingen toestaat. Zolang er niet gesleuteld wordt aan de afmetingen(hoger, breder en dieper) van de schuur, is er weinig aan de hand, aldus de Raad. Het plaatsen van roldeuren in schuuropeningen is niet in strijd met de eerder verleende bouwvergunning en de agrarische bestemming van de schuur.