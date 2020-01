Roma-overvallers vinden wegduwen van hoogbejaarde slachtoffers voor pinautomaat ‘wel meevallen’

Video Erp zucht onder aanpak weg naar Gemert

11:50 ERP - Na negen maanden afzien is de herinrichting van de N616 dwars door Erp zo goed als klaar. Het is mooi geworden, maar ondernemers langs de weg hadden het zwaar te halen. Sommigen verloren zoveel klandizie, dat ze nu alle zeilen bij moeten zetten om de schade in te halen.