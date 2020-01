Roma-overvallers vinden wegduwen van hoogbejaarde slachtoffers voor pinautomaten ‘wel meevallen’

Onderzoe­ker De Wieger buigt zich nu over Klok en Peel in Asten

17:40 ASTEN - In 2018 heeft hij nog een toekomstvisie voor museum De Wieger in Deurne opgesteld. Nu wordt Marco van Vulpen ingehuurd door de gemeente Asten voor het zogenoemde ‘ambitie-onderzoek’ naar museum Klok en Peel. Voorzitter Harry van der Loo is content met Van Vulpen (senior adviseur Cultuur & Erfgoed bij BMC) als deskundige. ,,Hij kent het museum, weet wat wij beoogd hebben.”