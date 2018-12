’Rondetafelgesprek’ over plan Leegveld in Deurne

Vrijwilli­gers in het zonnetje gezet in Laarbeek: 'Zonder ons zouden ze nooit buiten komen’

7 december AARLE-RIXTEL - Hoe vaak zouden de hulpbehoevende ouderen in wooncomplex De Regt frisse buitenlucht in kunnen ademen zonder de vrijwilligers van de wandelgroep? ,,Bijna nooit'', is het stellige antwoord van Toon Vereijken. ,,Het personeel heeft geen tijd daarvoor. Dus zijn de ouderen aangewezen op vrijwilligers om eens buiten te komen.''