Rondtrekkende Pietenshow verrast en bezorgt jong en oud in Gemert een grote glimlach

In de verte hoor je ze al aankomen. De sinterklaasliedjes knallen door boxen in het centrum van Gemert. Kinderen beginnen langzaam mee te zingen. Achter een auto hangt een groot cadeau beplakt met chocoladeletters, schuimpjes en ander snoepgoed. In dat grote cadeau zitten de twee schoorsteenpieten.

Snoep uitdelen

Wanneer de aanhanger op plek van bestemming is aangekomen, wordt de klep omlaag gehaald. De pieten dansen, zingen en delen snoep uit. En dat een kwartier lang op gepaste afstand. Daarna moeten ze weg, om te voorkomen dat mensen elkaar optrommelen en het te druk wordt.

Al tweeëntwintig jaar organiseert Ivo van Rossum allerlei activiteiten rond Sinterklaas. Met zijn Kapoentje Events geeft hij grote bedrijfsshows en stuurt hij Pieten naar winkelcentra en scholen. Dit jaar ligt dit allemaal stil. ,,De hele sinterklaasperiode is het normaal gesproken gasgeven in heel Nederland. Die sint-ervaring is nu helemaal anders, hij is er bijna niet.’’

Verzetje in drukke, zware tijd

En dat terwijl mensen het volgens de Gemertenaar nu juist nodig hebben. ,,Ik werk in de zorg. Normaal gesproken worden er rond Sinterklaas allerlei activiteiten georganiseerd voor ouderen en mensen met een beperking. Nu is dat niet mogelijk. In deze drukke, zware tijd hebben zij het juist nodig. Dat is zeker een drijfveer geweest om de Pieten Road Show in Gemert op te zetten.’’ Hij deed dat samen met Peter van Vijfeijken en Joris van Gerwen.

Langs zorgcentra en huizen voor mensen met een beperking

De aanhanger met pieten werd gisteren drie uur lang naar verschillende plekken gereden: zorgcentra en leefhuizen voor ouderen en mensen met een beperking en het centrum. Zo hoopte Van Rossum met zijn team toch die sint-beleving te geven. ,,Natuurlijk wel buiten, op veilige afstand en met toestemming van de burgemeester. Hij vond het overigens een fantastisch idee. Ik denk ook dat het zeker kan bijdragen in deze tijd. Het was echt bedoeld om mensen een hart onder de riem te steken.’’

Volledig scherm De Pieten Road Show trekt zondag door Gemert en verrast mensen op verschillende plaatsen met zang en dans. © Sem Wijnhoven/DCI Media

En dat is zeker gelukt. Om het cadeau hebben zich kleine groepjes verzameld die staan te genieten van de optredens. Kinderen lachen, hun ouders maken filmpjes. Bij de wooncentra genieten ouderen door hun raam van het optreden. Ze zwaaien, klappen, lachen. Hetzelfde geldt voor de mensen met een beperking. En voor even wordt alle coronastress vergeten.