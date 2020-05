Rookoverlast in Helenaveen door enorme brand in Deurnsche Peel die nog nasmeult

De rook is afkomstig van de enorme bosbrand die in april in de Deurnsche Peel woedde. Een veenbrand kan ondergronds lang nasmeulen. Nadat de brandweer het echte vuur had gedoofd, was het aan Staatsbosbeheer om de smeulende grond nat te houden. Daar is afgelopen weken flink in geïnvesteerd. Toch kan het gebeuren dat het vuur weer een klein beetje oplaait.