Rotary Gemert-Bakel/Laarbeek zoekt creatieve oplossingen voor clubs en goede doelen

Vanwege de coronacrisis werd er in april al een streep gezet door de jaarlijkse Brabantse Ballonnenfeesten in Gemert, waarbij vele tientallen luchtballonnen vanuit het sportpark van voetbalvereniging Gemert het luchtruim kiezen. Een van de activiteiten waarmee de rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek jaarlijks veel geld ophaalt. Met het ingezamelde geld steunt de rotaryclub verenigingen en goede doelen in Gemert-Bakel en Laarbeek.

Geen geld zou ook geen steun kunnen betekenen. Maar dat ziet de rotaryclub toch anders. De nieuwe voorzitter Annemiek van Aerde hoopt dat haar collega-leden de gemeenschap toch op een andere manier van dienst kunnen zijn, onder meer met hun kennis en kunde. ,,Het is fijn als je een club achter je hebt staan die welwillend is. Samen willen we de schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen steken.”

Bij de rotaryclub is het gebruikelijk dat er jaarlijks een nieuwe voorzitter komt. Vanaf januari loopt de aspirant-voorzitter mee met zijn of haar voorganger om in de zomer het stokje definitief over te nemen. Voor Van Aerde dus een heel onwerkelijke periode. ,,Ik denk dat het binnen onze rotaryclub nog nooit is voorgekomen dit, dat alle activiteiten stilliggen en dat we elkaar ook niet zien.” De rotaryclub Gemert-Bakel/Laarbeek telt 45 leden en normaal gesproken komen die elke week een keer bij elkaar.

Uitdagend

Ondanks de rare periode zit Van Aerde niet bij de pakken neer. ,,Het is een spannende periode om voorzitter te zijn, maar ook heel uitdagend. Ik heb er heel veel zin in. Het vraagt om een creatief brein. Met de club samen gaan we kijken wat we kunnen doen.”

Daarvoor gaat ze onder meer het gesprek aan met de wethouders sociale zaken in Gemert-Bakel en Laarbeek. ,,Ik ben benieuwd waar op sociaal gebied de prioriteiten van de gemeenten liggen. Ook heb ik al gesproken met dorpsondersteuners. Zij hebben goed zicht op wat er speelt. Die samenwerking vind ik heel belangrijk.”

Na die gesprekken hoopt Annemiek van Aerde meer duidelijk te hebben wat haar rotaryclub zou kunnen gaan betekenen dit jaar, nu er geen sprake is van geldelijke steun. ,,Na die inventarisatie van wat er leeft in gemeenten kunnen wij kijken waar we denken waar support het hardste nodig is en wat wij als club dan kunnen en willen betekenen.”