Rowwen Heze brengt nieuw nummer uit over het einde van carnaval: 'Vastenaovend is vurbeej’

Thieu Verhees is Kei van de Hei 2019

9:16 SOMEREN-HEIDE Thieu Verhees is in Someren-Heide uitgeroepen tot Kei van De Hei 2019. Verhees heeft zich in Someren-Heide ingezet voor toneelvereniging De Heidespelers en is lid van Vocalgroep Heart & Soul.