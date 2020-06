Royackers uit Milheeze verloor de punten op de 'ij'

Stef Reijnders (29), Kees (24) en Rob Roijackers (28) speelden vroeger op de bulten zand op het terrein van Royackers in Milheeze. ,,Het was een grote zandbak", zegt Rob Roijackers. ,,We speelden er alleen op zaterdag, want doordeweeks mocht er niet zo veel", vult Reijnders aan. Inmiddels is het terrein geen speelplaats meer voor het drietal, maar werken ze samen in het familiebedrijf dat bestaat uit Royackers Transport, Royackers Beton en Royackers Garage. Ze vormen de vierde generatie in het bedrijf dat hun overgrootvader Johannes Roijackers in 1938 begon als Royackers Transport. In 1982 kwam daar de betoncentrale bij en zo'n tien jaar later de garage.