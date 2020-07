Ruim 1,5 ton voor verbeteren akkers in Someren

Enkele maatregelen die agrarische ondernemers kunnen nemen zijn het gebruik van groenbemesters, precisiebemesting, een andere grondbewerking en het telen van andere gewassen. Ook het plaatsen van stuwtjes is een optie. Stefan Thelosen van ZLTO Someren ziet mogelijkheden voor de agrarische sector: ,,Dit biedt zeker kansen. Er zijn legio maatregelen. Voor iedereen zit er wel iets tussen.”



Uitgangspunt in het project is dat als de bodemstructuur en het bodemleven goed zijn, de gewassen voldoende vocht en voedingstoffen opnemen en zich dus beter ontwikkelen. Ook het vermogen van de bodem om water te bergen en te leveren is dan groter. Op deze manier moet de duurzame voedselproductie verbeteren. Thelosen proeft dat er onder de Somerense agrariërs animo is om mee te doen: ,,We krijgen als boeren veel negativiteit over ons heen. Met dit project kunnen we het tegendeel bewijzen."