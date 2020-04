Ruim 400 huizen erbij in Deurne

DEURNE - Veel mag dan plat liggen deze dagen, maar aan bouwlust is er geen gebrek in Deurne. De komende tijd komen er ruim vierhonderd woningen bij, waarvan meer dan de helft levensloopbestendig.

De vierhonderd huizen worden verspreid over de hele gemeente gebouwd. Ondanks de coronacrisis lopen projecten ‘zo veel als mogelijk door’, laat verantwoordelijk wethouder Helm Verhees weten. ,,2018 was voor Deurne een recordjaar met het aantal woningen dat toen werd gebouwd, maar in 2019 zijn we achter gebleven. Dat gaan we nu ruimschoots inhalen.”





Projecten in de pijplijn

In 2018 kregen 214 Deurnenaren de sleutel van hun nieuwe huis. In 2019 kwamen er 92 woningen bij. De teruggang had volgens Verhees deels te maken met veel juridische procedures die doorlopen moesten worden, zoals de aanvraag van vergunningen. ,,Daardoor raakten er veel projecten in de pijplijn, die er nu pas uitkomen.”

Veel vraag naar kleinere huizen

Het aantal te huur of te koop staande woningen in Deurne is laag en het aanbod eenzijdig. Ruim zestig procent van de te koop staande woningen is groot, vrijstaand en heeft een hoge vraagprijs. De woningen die de komende twee jaar opgeleverd gaan worden, vallen voornamelijk in de categorie waar veel vraag naar is. De gemeenteraad heeft er op aangestuurd dat er vooral veel ‘kleinere’ koop- en huurwoningen worden gebouwd, die betaalbaar zijn en levensloopgeschikt.

Volgens de laatste gegevens zijn er op dit moment ruim 185 woningen in aanbouw. Daarnaast zijn voor meer dan 100 woningen vergunningen verleend of aangevraagd en is een groot aantal plannen in voorbereiding.

Van de 400 nieuwe huizen valt 34 procent in de sociale huursector; 9 procent is overige huur. Bij de koopwoningen valt 12 procent in de categorie betaalbaar, 30 procent is middelduur en 15 procent duur. Van al deze woningen wordt 52 procent levensloopbestendig.

Woonvormen met zorg

Deurne stimuleert daarnaast woonvormen in combinatie met zorg in alle varianten. Het kan gaan om zelfstandige, onzelfstandige, beschermde of andere woonvormen. Zo zal naar verwachting in het najaar van 2021 zorginitiatief Het Gastenhuis in de oude LTS aan de Haspelweg openen. Ook worden de eerste senioreninitiatieven voor woningen met gemeenschappelijk voorzieningen opgeleverd, zoals ’t Stijn in het centrum van Deurne en aan de Vossenweg in Liessel.