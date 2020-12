Ruim 50 huur- en koophuizen erbij in Deurne: laatste ‘gat’ Spoorzone opgevuld

De voorbereidingen voor de bouw van 52 huurappartementen en huur- en koophuizen zijn al in volle gang. Als het aan de ontwikkelaars van het laatste stukje Spoorzone in Deurne ligt, gaat de schop zo snel mogelijk de grond in.

9000 vierkante meters

Het is de bedoeling dat er vijftien huurappartementen worden gebouwd in een gebouw van drie woonlagen. Daarnaast komen er zestien rijwoningen in de verhuur en negen in de verkoop en worden er in totaal twaalf tweekappers gebouwd. Deze laatsten zullen ook te koop worden aangeboden. Alle huurhuizen worden gestoffeerd opgeleverd. Ze gaan tussen de 900 en 1100 euro huur per maand kosten. De prijzen van de koopwoningen zijn nog niet bekend. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich vast aanmelden via peelstaete.nl.