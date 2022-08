Ruim duizend fietsers bij Zeven Dorpentocht in Gemert-Bakel

Gelukkig valt het bij de fietsers nog wel mee, al wordt er op de zeven rustplaatsen door veel deelnemers dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om koffie, thee of een biertje te drinken. Ook is er bij het eerste vertrekpunt voor elke fietser een flesje water en een appel. Maar bij het fietsen van 47 kilometer krijg je kennelijk ook honger en dan is een appeltje niet genoeg; die zijn tenslotte ook meer voor de dorst.

Tomatensoepje

Daarom vinden ook de kroketjes, worstenbroodjes, tosti’s, broodjes frikadel en kopjes tomatensoep in die kantines gretig aftrek. De vrijwilligers hebben er hun handen vol aan, maar het spekt de clubkas wel lekker.

,,Daar doen we het ook een beetje voor. Bij elke stop kopen we wat”, vertelt Riky Verhofstad uit Boekel terwijl ze in de kantine van de handboogvereniging in Milheeze geniet van haar tomatensoepje. ,,Het is voor mij de vierde keer dat ik meefiets en ik vind het hartstikke leuk.” Tafel- en dorpsgenoot Ans Holleman fietst voor de derde keer mee en geniet ook volop.

Ook de overige duizend deelnemers, vrijwel allemaal ruim boven de vijftig, meestal zelfs boven de zestig, genieten zichtbaar. Het is wel opvallend hoe royaal zij de weg benutten. Als een echte ‘King Of The Road’ fietsen stellen of duo’s pontificaal in het midden waardoor je door hun wat afnemend gehoor wel zeven keer moet bellen als je even wilt passeren...

Tijd voor wat lekkers

Volgens goed Nederlands gebruik gaan bij veel fietsers ook de zachte broodjes kaas en de koffiekannen mee. De koeltas nog nét niet. Onderweg wordt er bij een bankje of picknicktafel op een mooi plekje gestopt en dan komt er allerlei lekkers tevoorschijn.

Quote Hier loop ik wel. Ik gouw hiejr nie valle mi m’n aauw skenke Deelneemster

Die mooie plekjes zijn er genoeg, want de route leidt grotendeels door het fraaie buitengebied over secundaire wegen en soms over smalle paadjes. Vrijwel overal verhard of goed fietsbaar. Soms met fietspad en heel nu en dan over een stoffig stukje. Daar stappen de meeste zestigers even van hun fiets. ,,Hier loop ik wel. Ik gouw hiejr nie valle mi m’n aauw skenke”, zegt een rasechte Gemertse smeuïg. De wegen hebben tot de verbeelding sprekende namen als Zaarvlaas, Hazenhutsedijk en Paradijs, die ze misschien al wel eeuwenlang dragen.

De organisatie kan terugkijken op een goed bewegwijzerde route waar veel mensen van genoten hebben. Het weer was in ieder geval perfect voor een lange fietstocht.