Ruiming eerste nertsenbedrijf is gestart, duizenden dieren vergast in Deurne

Goedkoop idee om droogte te bestrijden: hergebruik loze, oude persleidin­gen

7:00 ASTEN - Jos Leenders heeft een innovatief idee bedacht om de droogte in Asten en omgeving aan te pakken. Hij wil loze, oude persleidingen in de grond weer gaan gebruiken. Zijn idee is in het hele land toepasbaar, denkt hij.