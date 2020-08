Ruimte over én ruimte tekort op Gemertse scholen

GEMERT - In Gemert heeft de ene basisschool ruimte over, terwijl de andere ruimte tekort komt. Om daar wat aan te doen, moet er de komende jaren in het dorp flink geschoven en verbouwd worden. In het voortgezet onderwijs moet er ook iets met het Commanderij College aan de Sleutelbosch.

In Gemert-Zuid tellen de bestaande basisscholen nu samen te veel vierkante meters, blijkt uit een inventarisatie door adviesbureau M3V. De gemeente gaf eerder opdracht tot dat overzicht omdat ze verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen. Door alle (te verwachten) knelpunten op een rijtje te zetten, kan ze beter bepalen op welk moment waarin geïnvesteerd moet worden.

Op basis van de lokaal geldende huisvestingsregels zou de gemeente in theorie kunnen zeggen dat leerlingen van scholen met te weinig ruimte - binnen een straal van twee kilometer - maar naar scholen moeten gaan waar nog wél plek is. In die zin is Gemert-Bakel nu niet verplicht om voor meer vierkante schoolmeters te zorgen. Maar, zo erkent de gemeente, dat is ‘niet altijd een gewenste situatie’ omdat ouders en leerlingen nu eenmaal graag een school dichtbij huis willen hebben.

Overcapaciteit

Het zuidelijk deel van Gemert telt nu drie basisscholen: Het Venster aan de Churchilllaan, de Berglarenschool aan de Groeskuilenstraat en Kindcentrum Petrus Donders (speciaal basisonderwijs) aan De Stroom. Om de overcapaciteit op te heffen, zouden die drie locaties tot één of twee locaties moeten worden teruggebracht. In het rapport wordt voorgesteld om vervangende nieuwbouw voor de Berglarenschool te onderzoeken.

Daarbij zou dan wat het adviesbureau betreft ook gekeken moeten worden of de Petrus Donderschool en eventueel ook nog Het Venster bij die nieuwbouw betrokken zouden kunnen worden. Een nieuwe Berglarenschool zou zo'n 3,3 miljoen euro gaan kosten, een combinatie van twee of meer scholen zelfs 6,4 miljoen euro.

Samenstroom uitbreiden

In het noordelijk deel van Gemert is de situatie heel anders. Mede dankzij de voortdurende groei van nieuwbouwwijk Doonheide is daar per saldo sprake van ruimtegebrek. Dat probleem zou logisch gezien verholpen kunnen worden door bijvoorbeeld het nog jonge kindcentrum Samenstroom - aan de rand van sportpark Molenbroek - uit te breiden. Dat zou voor een bedrag van 1,1 miljoen euro mogelijk moeten zijn.

Maar de schoolbesturen van ’t Einder (PlatOO) en jenaplanschool De Pandelaar plaatsen hier volgens M3V kanttekeningen bij. Zij zijn volgens het adviesbureau van mening dat bijvoorbeeld een nevenvestiging van jeneplanonderwijs ook tot de mogelijkheden behoort. De schoolgebouwen van ‘t Einder aan de Wetering en de Pandelaarschool aan de St. Michaëlstraat zijn overigens - los van het ruimtegebrek in Gemert-Noord - sowieso toe aan een ‘levensduurverlengende’ opknapbeurt. Voor De Pandelaar zou dat ruim 632.000 euro kosten, voor 't Einder zo'n 4 ton.

tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm De havo/vwo-afdeling van het Commanderij College aan de Sleutelbosch © Rene Manders/DCI Media

Sleutelbosch

Bij het Commanderij College was al langer bekend dat de schoolleiding vindt dat er iets moet gebeuren met het huidige gebouw voor de havo- en vwo-tak aan de Sleutelbosch. De school liet zelf al eerder een onderzoek uitvoeren om te kijken wat de beste optie zou kunnen zijn; renovatie van het huidige gebouw of nieuwbouw op een andere plek in het dorp.

Volgens M3V kan het huidige gebouw voor 21 miljoen euro gerenoveerd worden. Om de circa 1.350 leerlingen dan tijdelijk elders onder te brengen, is nog eens een bedrag van 4,6 miljoen euro nodig. Nieuwbouw kost circa 32 miljoen, zo is de inschatting, en 37 miljoen als ook hierbij tijdelijke huisvesting nodig blijkt. Als de nieuwbouw op een andere plek verrijst, is die tijdelijke huisvesting niet nodig.

Lasten even hoog

Ondanks het kostenverschil van zo'n 10 miljoen euro maakt het voor de gemeente opvallend genoeg niet veel uit welke optie het uiteindelijk gaat worden. Dit komt omdat de jaarlijkse lasten voor de gemeente bij beide varianten nagenoeg even hoog zijn. Dit heeft onder meer te maken met verschillen in financiering van renovatie en nieuwbouw.

Schoolbestuur GOO en het Commanderij College zijn ook van plan om de management- en staffuncties van beide organisaties op één plek onder te brengen. Die plek is de voormalige praktijkschool aan de Pater van den Elsenstraat. Die plek kan dan uitgroeien tot een ‘gezamenlijk onderwijshuis’ met ook plek voor andere instellingen die met onderwijs te maken hebben. Schoolbestuur GOO zetelt nu nog in de voormalige Ds. Swildensschool aan de Valeriusstraat. Als dat gebouw leegkomt, kan er op die locatie iets anders worden ontwikkeld.

Volledig scherm Basisschool 't Einder aan de Wetering in Gemert. © Rene Manders/DCI Media