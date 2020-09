Ruimte voor zes woningen Pater Becanusstraat

Achttien woningen in pastorie­tuin Zeilberg

6:30 DEURNE - Nog dit jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van achttien woningen aan de Irenestraat en in de pastorietuin in Zeilberg. De grond is nu nog in eigendom van de parochie Heilige Willibrord Deurne. Ontwikkelaar Bots Bouwgroep koopt deze en bouwt de woningen. Volgens Martien Bots van het gelijknamige Deurnese bedrijf gaan de huizen nog dit jaar in de verkoop.