Ruiter en paard gewond na botsing met auto in Someren: ‘Kijken of het paard ooit de weg nog op kan’

Omstanders hebben Jos en zijn paard geholpen. Beiden hebben flinke verwondingen opgelopen. ,,Mijn enkel is dik en mijn kruisbanden zijn afgescheurd. Inwendig krijg ik nog een nader onderzoek omdat ik veel last heb van inwendige pijn. Ik kan niet lopen. Heb gisteren zo’n vijf uur in het ziekenhuis gelegen.”

Het paard heeft flinke schrammen aan het ongeluk overgehouden. Aan de achterkant van zijn been zit een grote wond. ,,We moeten kijken of hij ooit nog de weg op kan. We weten niet of hij in een shock is geraakt. Het was een behoorlijke klap.”